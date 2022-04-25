Брянск, 25 апреля 2022, 15:39 — REGNUM В связи с пожаром на нефтебазе АО «Транснефть Брянск – Дружба» угроз для поставок топлива потребителям Брянской области нет, сообщается 25 апреля в телеграм-канале Минэнерго России.
Повреждено оборудование одной из нефтебаз с дизельным топливом, основные запасы топлива в регионе не пострадали, потребители продолжают получать нефтепродукты в полном объеме. Текущих запасов дизеля в Брянской области хватит на 15 суток, по бензину – более 20 суток.
В Минэнерго ожидают уточнённую информацию о масштабах возгорания, повреждённом оборудовании и дальнейшем режиме работы нефтебазы.
Как сообщало ИА REGNUM, пожар произошёл ночью 25 апреля, обстоятельства пожара выясняет СКР.
Читайте ранее в этом сюжете: СКР расследует обстоятельства пожара на нефтебазе в Брянске