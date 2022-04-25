Брянск, 25 апреля, 2022, 15:39 — ИА Регнум. В связи с пожаром на нефтебазе АО «Транснефть Брянск – Дружба» угроз для поставок топлива потребителям Брянской области нет, сообщается 25 апреля в телеграм-канале Минэнерго России.

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Повреждено оборудование одной из нефтебаз с дизельным топливом, основные запасы топлива в регионе не пострадали, потребители продолжают получать нефтепродукты в полном объеме. Текущих запасов дизеля в Брянской области хватит на 15 суток, по бензину – более 20 суток.

«Ситуация с восстановлением нефтебазы, а также динамика оптовых цен продолжают находиться на особом контроле топливного Штаба Минэнерго России, действующем совместно с местными властями и нефтяными компаниями», — подчеркнули в ведомстве.

В Минэнерго ожидают уточнённую информацию о масштабах возгорания, повреждённом оборудовании и дальнейшем режиме работы нефтебазы.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар произошёл ночью 25 апреля, обстоятельства пожара выясняет СКР.