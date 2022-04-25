Бухарест, 25 апреля, 2022, 15:29 — ИА Регнум. Правительство Румынии одобрило новый план масштабной помощи малоимущим гражданам страны, предусматривающий введение дополнительных выплат и расширение списка соответствующих категорий льготников. Об этом 25 апреля сообщает «Румынское телевидение».

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По словам главы минсоцполитики Румынии Мариуса Будая, в ближайшее время на соответствующую прибавку к пенсиям и другим выплатам в стране смогут рассчитывать до 5 млн человек.

«В дальнейшем мы намерены развивать и укреплять данную программу», — резюмировал, в частности, он.

Предполагается, что в первую очередь, средства получат многодетные семьи, одинокие престарелые румыны, а также некоторые безработные лица. На осуществление программы из государственного бюджета выделено около $100 млн.