Москва, 25 апреля 2022, 15:28 — REGNUM «Молодая Гвардия Единой России» организует субботники, в ходе которых активисты облагородят памятники героям Великой Отечественной войны по всей стране. Добровольцы будут убирать территории памятных мест и при необходимости восстанавливать памятники. Об этом журналистам рассказал председатель «Молодой Гвардии Единой России» Антон Демидов.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, ежегодно в честь Дня Победы активисты «Молодой Гвардии Единой России» в регионах России проводят мероприятия по благоустройству памятников и воинских захоронений.