Москва, 25 апреля, 2022, 15:28 — ИА Регнум. «Молодая Гвардия Единой России» организует субботники, в ходе которых активисты облагородят памятники героям Великой Отечественной войны по всей стране. Добровольцы будут убирать территории памятных мест и при необходимости восстанавливать памятники. Об этом журналистам рассказал председатель «Молодой Гвардии Единой России» Антон Демидов.

ИА REGNUM Память

«Совсем скоро мы отметим День Великой Победы. Наш долг сохранять и передавать память о героических подвигах предков следующим поколениям. Самым первым шагом к этому считаю сохранение исторических мест. Сегодня мы даем старт акциям, в ходе которых активисты проведут субботники в памятных местах по всей стране. Мы постараемся не оставить без внимания ни одно воинское захоронение в России», — рассказал Антон Демидов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ежегодно в честь Дня Победы активисты «Молодой Гвардии Единой России» в регионах России проводят мероприятия по благоустройству памятников и воинских захоронений.