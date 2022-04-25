Донецк, 25 апреля, 2022, 15:35 — ИА Регнум. Мирная жительница получила ранение при обстреле посёлка в Горловке украинскими силовиками. Об этом сообщает 25 апреля представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Обстрел

Отмечается, что женщину ранило на улице 20 партсъезда при обстреле посёлка шахты имени Гагарина в Горловке. Других подробностей пока не приводится.

ВСУ обстреляли в 12:42 и в 13:35 из Ленинского и Дзержинска. В первом случае по посёлку выпустили три мины калибра 120 мм, во втором — восемь снарядов калибра 122 мм.

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