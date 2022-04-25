Луганск, 25 апреля, 2022, 15:26 — ИА Регнум. Вооружённые формирования Украины совершили обстрел посёлка Донецкий в Луганской Народной Республике. Об этом 25 апреля сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Система залпового огня «Град»

В 14:20 с позиций в населённом пункте Орехово был обстрелян посёлок Донецкий. Из РЗСО «Град» выпущено десять снарядов.

Как сообщало ИА REGNUM, в ДНР украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку, Горловку и Ясиноватую.