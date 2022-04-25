Луганск, 25 апреля 2022, 15:23 — REGNUM Украинские боевики обстреляли населенный пункт Донецкий в Луганской Народной Республике, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что украинские боевики не прекратили обстреливать территорию Донецкой Народной Республики даже во время Пасхи. Повреждения получили школа и храм в Ясиноватой.
Читайте также: Пушилин: ВСУ обстреляли школу и храм во время Пасхи