Луганск, 25 апреля, 2022, 15:23 — ИА Регнум. Украинские боевики обстреляли населенный пункт Донецкий в Луганской Народной Республике, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 14:20 (совпадает с мск) с направления н. п. Орехово по н. п. Донецкий с применением РСЗО БМ-21 «Град» (десять снарядов)», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что украинские боевики не прекратили обстреливать территорию Донецкой Народной Республики даже во время Пасхи. Повреждения получили школа и храм в Ясиноватой.

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