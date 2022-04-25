Москва, , 15:23 — REGNUM Банк России продолжает адаптировать экономическую и финансовую систему нашей страны под меняющиеся в связи с текущей ситуацией условия, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Максим Марков.

Курс рубля Иван Шилов © ИА REGNUM

«Одним из вызванных этим изменений является сокращение на один час срока торгов, по итогам которых устанавливаются официальные курсы по доллару США. Теперь этот период составляет с 10.00 до 15.30 по московскому времени.

Аналогичный порядок устанавливается также для евро и китайского юаня, роль и доля которого в международных расчетах России начинает существенно возрастать в связи с введенными западными санкциями.

Такой порядок призван обеспечить удобство и непрерывность деятельности хозяйствующих субъектов на территории нашей страны», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Банк России изменил порядок расчета официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю.

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