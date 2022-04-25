Москва, 25 апреля, 2022, 15:23 — ИА Регнум. Банк России продолжает адаптировать экономическую и финансовую систему нашей страны под меняющиеся в связи с текущей ситуацией условия, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Максим Марков.

Иван Шилов ИА REGNUM Курс рубля

«Одним из вызванных этим изменений является сокращение на один час срока торгов, по итогам которых устанавливаются официальные курсы по доллару США. Теперь этот период составляет с 10.00 до 15.30 по московскому времени.

Аналогичный порядок устанавливается также для евро и китайского юаня, роль и доля которого в международных расчетах России начинает существенно возрастать в связи с введенными западными санкциями.

Такой порядок призван обеспечить удобство и непрерывность деятельности хозяйствующих субъектов на территории нашей страны», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Банк России изменил порядок расчета официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю.

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