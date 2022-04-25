В Москве отрепетируют парад Победы без участия техники
Москва, 25 апреля, 2022, 15:22 — ИА Регнум. В Москве состоится репетиция парада Победы. Он пройдёт ночью 25 апреля. Об этом сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России.
В ведомстве уточнили, военная техника на этот раз участвовать не будет.
В ходе репетиции экипажи механизированной колонны проведут рекогносцировку маршрутов выдвижения на исходные точки и возвращения во временный парк техники, уточнили в Минобороны.
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Также сообщается, что на время проведения мероприятия некоторые центральные улицы будут перекрыты.
Как сообщало ИА REGNUM, военный парад по случаю 77-й годовщины Победы состоится на Красной площади в Москве 9 мая. В этот день состоится возложение венка и цветов к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлёвской стены в Александровском саду.
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На 7 мая намечена генеральная репетиция военного парада. Полномасштабные ночные репетиции запланированы на 28 апреля и 4 мая.