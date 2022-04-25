Салехард, 25 апреля, 2022, 15:22 — ИА Регнум. На Ямале в рамках национального проекта «Жильё и городская среда» создан «земельный банк». Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Николай Максимович Ямал

Электронный реестр земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, имеющих потенциал для индивидуальной или многоквартирной жилой застройки назвали условно «земельным банком».

Сведения из этого банка находятся в открытом доступе на сайтах органов власти и местного самоуправления, а также на публичной кадастровой карте Росреестра. Обновление данных будет проводиться ежемесячно.

Отмечается, что в ЯНАО земельные участки на безвозмездной основе предоставляются многодетным семьям, медицинским работникам и другим бюджетникам.