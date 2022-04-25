Москва, 25 апреля 2022, 15:21 — REGNUM Первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко и министр просвещения РФ Сергей Кравцов в понедельник, 25 апреля, дали старт просветительской акции «Поделись своим Знанием. Новые горизонты». В рамках проекта выдающиеся учёные, предприниматели, медиаменеджеры, государственные и общественные деятели, представители творческих профессий проведут тысячи уроков в школах по всей стране с 25 по 29 апреля.
Лекции, мастер-классы и открытые дискуссии будут посвящены перспективам и новым возможностям, которые открываются перед молодёжью в науке, культуре, искусстве, бизнесе, спорте и других сферах. Спикеры не только расскажут о том, что они лучше всего знают по роду своей деятельности, но и выслушают мнения школьников и ответят на их вопросы.
За пять дней лекторы Российского общества «Знание» и приглашённые спикеры посетят площадки образовательных организаций по всей стране, в том числе и в небольших населённых пунктах. Онлайн-трансляция мероприятия доступны на сайте и в официальном сообществе просветительской организации в VK.
Первую лекцию провёл министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Его выступление было посвящено новым возможностям цифровой образовательной среды.
Сергей Кравцов подробно рассказал о преимуществах российских разработок: это и безопасный доступ к ресурсам; наличие собственной библиотеки верифицированного цифрового образовательного контента; возможности облачного хранения и совместной работы с документами и многое другое.
Партнёрами всероссийской просветительской акции «Поделись своим Знанием. Новые горизонты» выступают Министерство просвещения Российской Федерации, Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Министерство здравоохранения Российской Федерации, Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации, Газпром-Медиа Холдинг, Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь), Всероссийские конкурсы «Большая перемена» и «Твой ход» — проекты Росмолодёжи, входящие в линейку президентской платформы «Россия – страна возможностей», Всероссийский профессиональный конкурс «Флагманы образования» президентской платформы «Россия – страна возможностей», АНО «Национальные приоритеты», Российский этнографический музей и другие ведущие организации страны.
В сентябре 2021 года в рамках марафона «Новое Знание» прошла первая всероссийская просветительская акция «Поделись своим Знанием». Уроки от лекторов Общества «Знание» прошли в стенах российских школ, куда успешные предприниматели, учёные и государственные деятели вернулись, чтобы поделиться своим опытом с подрастающими поколениями. Всего состоялось более 5 000 просветительских мероприятий.