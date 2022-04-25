Москва, 25 апреля, 2022, 15:21 — ИА Регнум. Первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко и министр просвещения РФ Сергей Кравцов в понедельник, 25 апреля, дали старт просветительской акции «Поделись своим Знанием. Новые горизонты». В рамках проекта выдающиеся учёные, предприниматели, медиаменеджеры, государственные и общественные деятели, представители творческих профессий проведут тысячи уроков в школах по всей стране с 25 по 29 апреля.

Дарья Антонова, ИА REGNUM Сергей Кириенко

Лекции, мастер-классы и открытые дискуссии будут посвящены перспективам и новым возможностям, которые открываются перед молодёжью в науке, культуре, искусстве, бизнесе, спорте и других сферах. Спикеры не только расскажут о том, что они лучше всего знают по роду своей деятельности, но и выслушают мнения школьников и ответят на их вопросы.

«Сейчас перед каждым из вас открывается время возможностей. Наступают перемены, происходят изменения практически во всех сферах, причём во всём мире. Важно, чтобы у каждого из вас была возможность определиться, как можно раньше, кем вы хотите стать в жизни, каких целей добиться. Для этого нужно понять себя через историю своей страны. Если не опираться на традиции, культуру и прошлое Родины, невозможно двигаться вперёд. Неслучайно именно сегодня на историю и культуру России делаются попытки атаки извне. Нас хотят ослабить, оторвать от корней, но этого не произойдёт, в первую очередь, благодаря вам», — заявил в приветственном слове первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко.

За пять дней лекторы Российского общества «Знание» и приглашённые спикеры посетят площадки образовательных организаций по всей стране, в том числе и в небольших населённых пунктах. Онлайн-трансляция мероприятия доступны на сайте и в официальном сообществе просветительской организации в VK.

«В рамках просветительской акции Российского общества «Знание» «Поделись своим Знанием. Новые горизонты» вас ждут онлайн-лекции, пройдёт более 5 000 встреч в школах с интересными, яркими людьми – руководителями как государственных органов, так и крупных компаний; великими российскими спортсменами; выдающимися учёными с мировым именем; состоявшимися бизнесменами. И все эти люди смогут поделиться собственным опытом, расскажут, как они делали в жизни свой выбор, справлялись с трудностями, почему они выбрали свою профессию. Всем им без исключения в какой-то момент казалось, что есть проблемы, с которыми невозможно справиться. Но они преодолели сложности, став только сильнее. Увидев их опыт, вы сможете не просто перенять его, а посмотреть на них как на живой пример, задать спикерам вопросы. Не зря Российское общество «Знание» — это не только лекции, а диалог», — добавил Сергей Кириенко.

Первую лекцию провёл министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Его выступление было посвящено новым возможностям цифровой образовательной среды.

«В последнее время наша страна столкнулась с беспрецедентным внешним давлением. Многочисленные санкции, кибератаки, провокации, запреты и ограничения на поставки оборудования, использование программного обеспечения, цифровых сервисов, — начал свою лекцию Министр просвещения РФ Сергей Кравцов, — Все отрасли оказались под тщательно спланированным серьёзным враждебным давлением. Но отечественная сфера образования заранее начала готовиться к полноценному и независимому от зарубежных стран, качественному и безопасному функционированию своих сервисов. Еще в 2021 в 15 регионах нашей страны был запущен эксперимент по внедрению Цифровой образовательной среды. Он подразумевает создание платформы ФГИС «Моя Школа», а также сервиса видео-коммуникаций «Сферум».

Сергей Кравцов подробно рассказал о преимуществах российских разработок: это и безопасный доступ к ресурсам; наличие собственной библиотеки верифицированного цифрового образовательного контента; возможности облачного хранения и совместной работы с документами и многое другое.

«Цифровая образовательная среда открывает действительно безграничные возможности. Технологии поступательно развиваются, и мы стремимся идти в ногу со временем. Самое главное – опираемся на отечественные продукты. Наши решения нисколько не уступают западным аналогам, а в чем-то их превосходят», — сказал в заключение Сергей Кравцов.

Партнёрами всероссийской просветительской акции «Поделись своим Знанием. Новые горизонты» выступают Министерство просвещения Российской Федерации, Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Министерство здравоохранения Российской Федерации, Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации, Газпром-Медиа Холдинг, Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь), Всероссийские конкурсы «Большая перемена» и «Твой ход» — проекты Росмолодёжи, входящие в линейку президентской платформы «Россия – страна возможностей», Всероссийский профессиональный конкурс «Флагманы образования» президентской платформы «Россия – страна возможностей», АНО «Национальные приоритеты», Российский этнографический музей и другие ведущие организации страны.

В сентябре 2021 года в рамках марафона «Новое Знание» прошла первая всероссийская просветительская акция «Поделись своим Знанием». Уроки от лекторов Общества «Знание» прошли в стенах российских школ, куда успешные предприниматели, учёные и государственные деятели вернулись, чтобы поделиться своим опытом с подрастающими поколениями. Всего состоялось более 5 000 просветительских мероприятий.