Лозанна, Швейцария, 25 апреля, 2022, 15:20 — ИА Регнум. Россия и Белоруссия не смогут претендовать на проведение международных соревнований по конькобежному спорту. Об этом 25 апреля сообщает пресс-служба Международного союза конькобежцев (ISU).

Clément Bucco-Lechat Конькобежный спорт

Отмечается, что ISU на неопределённый срок запретил Союзу конькобежцев России и Белорусскому союзу конькобежцев претендовать на проведение соревнований.

Ранее Союз конькобежцев России направил заявку в ISU на проведение чемпионата Европы в 2026 году.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 апреля ISU отменил российский этап Гран-при по фигурному катанию в сезоне 2022/23.