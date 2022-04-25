Вашингтон, 25 апреля, 2022, 15:19 — ИА Регнум. Вашингтон направит Киеву новые партии вооружения уже в апреле. Об этом 25 апреля сообщает министерство обороны США.

Javelin ПТУР

В министерстве проинформировали, что США готовят к отправке на Украину новых партий вооружений. В частности, речь идёт о зенитных комплексах Stinger, противотанковых ракетных комплексах Javelin, а также о другом оборудовании.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия направила США ноту с требованием прекратить поставки вооружения на Украину.