Москва, 25 апреля, 2022, 15:19 — ИА Регнум. В период с января по февраль 2022 года в России существенно выросло производство рыбной продукции глубокой переработки. Об этом сообщает пресс-служба Росрыболовства.

(сс) wiggijo Рыба

«Производство мяса рыбы, включая фарш, возросло на 129,6% или на 8,8 тыс. тонн — до 15,6 тыс. тонн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что производство рыбного филе выросло за указанный период на 48,5%и было произведено 65 тыс. тонн продукции, что на 21,2 тыс. тонн больше к уровню в аналогичном периоде 2021 года.

Кроме этого, отмечается, что расширение ассортимента рыбной продукции и увеличение объемов продукции более высокого качества на прилавках магазинов связано в том числе с введением в эксплуатацию 21 из 24 высокотехнологичных рыбопереребатывающих предприятий благодаря реализации первого этапа программы инвестиционных квот.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что платформу для импортозамещения программ и оборудования, предназначенную для всех видов российского бизнеса, запустила платформа СберКорус.