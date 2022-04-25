Москва, 25 апреля, 2022, 15:19 — ИА Регнум. Изменение роста цен на зерно в России не сильно скажется на стоимости хлеба. Об этом 25 апреля сообщил президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

fancycrave1 Хлеб

«Стоимостная доля зерна в конечной цене буханки хлеба исторически занимала от 12% до 23%. И это цена на заводе. А пока булка едет от завода до прилавка она дорожает минимум на 30%, а то и на 50%» — сказал Злочевский.

При этом эксперт призвал отказаться от жестких механизмов регулирования цен на хлебобулочные изделия. Вместо этого, по его мнению, целесообразнее оказывать адресную поддержку социально незащищенным слоям населения.