Париж, , 15:17 — REGNUM Ситуация вокруг Украины не окажет слишком большого давления на французскую экономику. Об этом, как сообщает Le Figaro, заявил государственный секретарь по вопросам бюджетной политики Оливье Дюссо.

Франция Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Начало второй пятилетки Эммануэля Макрона будет отмечено хорошими экономическими условиями, уверяет госсекретарь Франции.

«Нам не грозит рецессия в 2022 году», — заявил Оливье Дюссо, на следующий день после переизбрания Эммануэля Макрона на пост главы госуарства.

В середине апреля рост экономики Франции составит 2,8%.

«Налоговые поступления, которые мы видим из месяца в месяц, немного превышают наши прогнозы, что свидетельствует о прочности экономики», — добавил Оливье Дюссо.

Как сообщало ИА REGNUM, официальный представитель правительства Франции Габриэль Атталь заявил о приоритетных проектах второго пятилетнего срока Эммануэля Макрона.

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