Париж, 25 апреля, 2022, 15:17 — ИА Регнум. Ситуация вокруг Украины не окажет слишком большого давления на французскую экономику. Об этом, как сообщает Le Figaro, заявил государственный секретарь по вопросам бюджетной политики Оливье Дюссо.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Франция

Начало второй пятилетки Эммануэля Макрона будет отмечено хорошими экономическими условиями, уверяет госсекретарь Франции.

«Нам не грозит рецессия в 2022 году», — заявил Оливье Дюссо, на следующий день после переизбрания Эммануэля Макрона на пост главы госуарства.

В середине апреля рост экономики Франции составит 2,8%.

«Налоговые поступления, которые мы видим из месяца в месяц, немного превышают наши прогнозы, что свидетельствует о прочности экономики», — добавил Оливье Дюссо.

Как сообщало ИА REGNUM, официальный представитель правительства Франции Габриэль Атталь заявил о приоритетных проектах второго пятилетнего срока Эммануэля Макрона.