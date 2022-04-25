Самара, , 15:20 — REGNUM Выделить средства на обеспечение жильем некоторых ветеранов Великой Отечественной войны в Самарской области поручил глава региона Дмитрий Азаров. Об этом 25 апреля сообщает пресс-служба областного департамента информационной политики.

Автомобили для ветеранов Алексей Колчин © ИА REGNUM

Сообщается, что из средств областного бюджета намерены направить 17,6 млн рублей на улучшение жилищных условий отдельной категории ветеранов.

«Власти региона выделят из резервного фонда средства на приобретение квартир для ветеранов Великой Отечественной войны, не вошедших в перечень категорий по Указу президента РФ от 07.05.2008 № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941–1945 годов», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что регион уже выполнил указ, который предусматривал улучшение жилищных условий для большинства категорий ветеранов Великой Отечественной войны.

Вместе с тем, в области были выявлены восемь фронтовиков, которые не попали под указанные критерии, но они имеют соответствующий статус и нуждаются в улучшении жилищных условий.

В связи с этим Азаров поручил изыскать возможность помочь фронтовикам.

«Регион имеет право принять решение о дополнительных мерах поддержки ветеранов, не попавших под действие Указа президента Российской Федерации, и мы этим правом воспользовались. Выявили восемь уважаемых ветеранов, в том числе две вдовы борцов с бандеровцами. Помощь будет оказана, мы изыскали средства и уже в мае они будут выделены», — приводит пресс-служба слова главы региона.