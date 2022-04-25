Волгоград, 25 апреля, 2022, 15:24 — ИА Регнум. Всероссийские соревнования по авиационным гонкам на кубок Великой Победы стартуют 8 мая в Среднеахтубинском районе Волгоградской области. На состязание заявились спортсмены из 10 регионов России, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 25 апреля в пресс-службе администрации региона.

https://www.volgograd.ru Участники авиагонок

В авиаклубе имени Числова в Средней Ахтубе пилоты пройдут воздушную трассу, обозначенную надувными пилонами, на сверхмалой высоте – 15-25 м со скоростью 600 км/ ч. Авиагонки состоятся в двух классах: «реактивные самолёты» (на Л-29) и «поршневые самолёты» (на Як-55, СП-55М, Су-26М, Су-29). Участвуют спортсмены из Москвы, Санкт-Петербурга, Ленинградской, Московской, Ивановской, Калужской, Тульской и Волгоградской областей, а также Пермского и Краснодарского краев. Вся техника зарегистрирована в Реестре гражданских воздушных судов и имеет сертификаты лётной годности с разрешением полётов на сложный и высший пилотаж.

Показательные выступления спортсменов состоятся в Волгограде 9 мая в 15:00 на Центральной набережной имени 62-й Армии.