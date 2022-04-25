Байден объявил кандидатуру на должность посла США на Украине
Вашингтон, 25 апреля, 2022, 15:13 — ИА Регнум. Президент Соединенных Штатов Джо Байден намерен выдвинуть кандидатуру главы американской дипмиссии в Словакии Бриджит Бринк на должность посла на Украине, сообщает 25 апреля пресс-служба Белого дома.
Александр Горбаруков ИА REGNUM
Байден
«Сегодня президент Байден объявил о своем намерении номинировать опытного дипломата США Бриджит Бринк на роль чрезвычайного и полномочного посла на Украине», — сообщили в пресс-службе.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что посольство Соединенных Штатов в Киеве возобновит работу в течение нескольких недель.
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