Вашингтон, 25 апреля, 2022, 15:13 — ИА Регнум. Президент Соединенных Штатов Джо Байден намерен выдвинуть кандидатуру главы американской дипмиссии в Словакии Бриджит Бринк на должность посла на Украине, сообщает 25 апреля пресс-служба Белого дома.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Байден

«Сегодня президент Байден объявил о своем намерении номинировать опытного дипломата США Бриджит Бринк на роль чрезвычайного и полномочного посла на Украине», — сообщили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что посольство Соединенных Штатов в Киеве возобновит работу в течение нескольких недель.

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