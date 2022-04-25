Москва, 25 апреля, 2022, 15:13 — ИА Регнум. Ставка рефинансирования Центробанка РФ, как один из инструментов денежно-кредитного регулирования, отражает состояние экономики страны в данный период, заявила корреспонденту ИА REGNUM профессор кафедры экономики и финансов Волгоградского филиала РЭУ им. Г. В. Плеханова Марина Гончарова.

Иван Шилов ИА REGNUM Банк России

«Резкое увеличение Банком России ключевой ставки 28 февраля 2022 года с 9,5% до 20% было призвано компенсировать девальвационные и инфляционные риски, вызванные нестабильностью текущей ситуации.

После того, как российский рынок выдержал последствия «первого шока» как внутри страны, так и мировых рынках, рубль продемонстрировал уверенный рост, а инфляционные ожидания стали снижаться, ставка рефинансирования также логично была снижена до 17%.

Современное состояние экономики России, сырьевые цены на мировых рынках, изменение схемы платежей за российские энергоносители, наметившийся рост экономики за счет импортозамещения – все это является факторами, обуславливающими возможность дальнейшего снижения ставки рефинансирования.

Понижение ключевой ставки приведёт к стимулированию экономики, так как кредиты становятся дешевле сначала для банков, потом для корпораций и, в конечном счете, для потребителей.

Следовательно, есть все предпосылки для дальнейшего планомерного приведения ставки рефинансирования к значению начала 2022 года», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Банк России может снизить ключевую ставку до 15%, считают эксперты. В пользу этого говорит замедление роста цен.

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