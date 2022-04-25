25 апреля 2022 | Время чтения 3 мин

Елизавета Коробова, , 17:18 — REGNUM Информация, согласно которой госсекретарь США Энтони Блинкен и американский министр обороны Ллойд Остин 24 апреля посетили Киев и объявили о выделении $700 млн в виде прямой и непрямой военной помощи Украине, стала поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 25 апреля в социальной сети «ВКонтакте».

Зеленский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Даже страшно представить, сколько денег каждый месяц или даже день выделяют Украине. Миллионы и миллиарды. А где все эти деньги? И как отдавать-то их собираются? Ну не дарят же их за красивое личико», — подметила Галина З.

Многие пользователи пришли к выводу, что Запад выделяет баснословные суммы финансовой поддержки Украине, но нет никакой ясности, куда все эти деньги в итоге попадают.

«Куда только уходят эти деньги, неизвестно. Украинцы должны понимать, что украинское командование знает о том, что спецоперация России будет успешно завершена рано или поздно, поэтому эти денежки всё равно в войну вкладывать нет смысла. Поэтому будут разворованы стопудово», — уверен Михаил П.

Некоторые комментаторы отмечают, что США могли поддержать социальную инфраструктуру Украины, чтобы местное население меньше страдало, но, судя по всему, Америке совершенно плевать на украинский народ.

«Лучше бы своим гражданам раздали эти деньги. Наверняка есть такие нуждающиеся. Но Зеленский, зараза, никак не нажрётся. Мало ему, попробовал вкус огромных денег!» — подозревает Лора Т.

Владимир Зеленский и Джо Байден. 1 сентября 2021 president.gov.ua

Часть людей полагает, что выделенные деньги в качестве военной помощи всё равно будут ликвидированы, когда киевский режим конвертирует их в вооружение.

«Они будут поставлять оружие, а Россия будет это оружие уничтожать. И так будет продолжаться, пока это кому-то не надоест», — считает Татьяна З.

Ряд пользователей предполагает, что поездки представителей американского руководства в Киев каким-то образом должны создать угрозу для России и отвадить её от мысли вести наступательные действия на Украине.

«Бросили очередную кость. Но, как говорится, на бездонную яму не напасёшься хламу. Из дипломатов своих решили жертвенных овец сделать. С запертыми в Мариуполе азовцами и иностранными наемниками не вышло, так теперь будут раскручивать сценарий «русские убили американских дипломатов». Ну кто бы сомневался», — пишет Svet O.

Отдельные комментаторы отмечают, что США заботятся в первую очередь о своих интересах, а значит, война на Украине будет продолжаться до тех пор, пока это будет выгодно Америке.

«Так американцы по факту сейчас финансируют националистические батальоны Украины. Это по факту настоящее спонсирование терроризма!» — написала Карина Е.

Батальон «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в Росси). Украина

«Ох как Штаты озабочены Украиной — страной на другом континенте. До чего прожорливая, наглая особь. Не живётся им спокойно. Индейцев извели, теперь за славян взялись. Кто-то же сможет остановить эту поганую саранчу?» — задаётся вопросом Валентина К.

«Остановитесь, господа американцы! Без ваших вливаний уже всё бы давно закончилось! Действительно получается, что ваш план заключается в том, чтобы воевать с Россией до последнего украинца», — указывает Татьяна К.

Напомним, 25 апреля агентство Франс-Пресс опубликовало материал со ссылкой на американских чиновников, согласно которому госсекретарь США Энтони Блинкен и американский министр обороны Ллойд Остин 24 апреля посетили Киев и объявили о выделении $700 млн в виде прямой и непрямой военной помощи Украине.