Донецк, , 15:13 — REGNUM Украинские войска не прекратили обстреливать территорию Донецкой Народной Республики даже во время Пасхи. Повреждения получили школа и храм в Ясиноватой, рассказал глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 1».

Храм Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

Потише, к сожалению, не стало. Обстрелы продолжаются, заявил он.

«Даже вчера во время праздника по Ясиноватой, по храму и по школе, были нанесены удары артиллерией», — сказал Пушилин.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 апреля Ясиноватую обстреливали ракетами системы «Град». Здания одной из школ и Свято-Владимирского храма были повреждены прицельным огнём.

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