25 апреля 2022 | Время чтения 16 мин

Для Путина самый большой вопрос в будущем будет заключаться в том, сможет ли он адаптировать свою экономику к длительной изоляции. Другие экономики, столкнувшиеся с такой же мертвой хваткой, как, например, иранская, сделали это, и Москва может долгое время поддерживать работу своих банков за счет субсидий от продажи энергоносителей, если они станут технически неплатежеспособными.

Максим Исаев, , 17:14 — REGNUM Несмотря на предсказания неминуемого конца российской экономики, оказавшейся под жесточайшими санкциями, за прошедшие с начала специальной военной операции два месяца Россия нарастила поставки нефти в ЕС и такие страны, как Индия и Турция, тогда как ее финансовый сектор пока смог избежать кризиса ликвидности. Запретительные меры, уверены эксперты, возможно, сработают в долгосрочной перспективе, однако сейчас наблюдается ситуация, когда те страны, которые ввели против Москвы санкции, сами же подрывают их действенность, покупая у РФ энергоносители, причем в некоторых случаях даже в апреле больше, чем в марте, пишет Майкл Хирш в статье, вышедшей 22 апреля в Foreign Policy.

Экономика России Иван Шилов © ИА REGNUM

«Путин по-прежнему зарабатывает не менее миллиарда долларов в день, продавая нефть и газ, и львиная доля доходов России приходится на Европу», — отметил бывший специалист по Европе в Госдепартаменте Эдвард Фишман.

«Отдельные европейские страны направляют военную помощь Украине, но она ничтожна по сравнению с платежами, которые они производят России за нефть и газ», — добавил он.

По словам Мэтта Смита из фирмы Kpler, которая отслеживает грузовые суда с нефтью, несмотря на ограничения Запада в отношении финансового сектора России, экспорт нефти в апреле вырос до 3,6 млн баррелей в день по сравнению с 3,3 млн баррелей в день месяцем ранее.

«Главный вывод заключается в том, что экспорт российской сырой нефти в апреле на самом деле выше, чем в марте», — подчеркнул Смит. — Это удивительно».

Или, как пишут в вышедшем на этой неделе отчете эксперты Института международных финансов, поставки российской нефти в апреле пока идут «рекордными темпами». Даже с учетом большой скидки на российскую нефть по сравнению с мировыми эталонами это означает, что «доходы от экспорта нефти, вероятно, значительно превысят отметки за тот же месяц в предыдущие годы».

Благодаря этому профицит счета текущих операций России достиг нового максимума. За первые три месяца года он составил $60 млрд против $120 млрд за весь 2021 год, обеспечив Кремль свежими доходами для противодействия санкциям, хотя из-за санкционных запретов у России гораздо меньше возможностей покупать материалы и запчасти из-за рубежа. Россия является третьим по величине производителем сырой нефти в мире после США и Саудовской Аравии.

Добыча нефти Пресс-служба правительства Республики Коми

Точно сказать, каковы объемы поставок и кто их получатель, пока нельзя. Эксперты утверждают, что часть этой нефти все еще находится в пути, в некоторых случаях в неизвестные пункты назначения или в хранилища. По словам Кристофера Хейнса, аналитика лондонской консалтинговой фирмы Energy Aspects, большая часть этого объема — это поставки по долгосрочным нефтяным контрактам, в то время как Европа этот импорт сворачивает.

Другие эксперты в области энергетики указывают на то, что Москва наращивает экспорт из существующих запасов, поскольку она ожидает дальнейших западных санкций в отношении нефти (и западные страны скупают ее по той же причине, поощряемые резко сниженными ценами Москвы). По словам Хейнса, за это время объем переработки внутри страны фактически сократился. По данным Международного энергетического агентства, к началу апреля добыча нефти в России упала на $700 тыс. баррелей в день. Это говорит о том, что Россия может переключать ограниченное производство на экспорт вместо внутренней переработки.

Для многих европейских стран природный газ еще сложнее перекрыть, чем нефть, поскольку он, как правило, продается по долгосрочным контрактам через стационарные трубопроводы, и он не так взаимозаменяем, как нефть. Хотя Германия вскоре после начала специальной военной операции объявила о заморозке проекта нового газопровода «Северный поток-2», большая часть российского газа как и прежде поступает в ЕС. На данный момент альтернативные поставки сжиженного природного газа, который можно транспортировать по морю, носят ограниченный характер, особенно в Центральной и Восточной Европе. Переход к альтернативным крупным производителям, таким как США (крупнейший в мире производитель природного газа, за которым следует Россия), Катар или Канада, может занять годы.

Исполнительная комиссия Европейского союза набросала план сокращения импорта российского газа на две трети к концу 2022 года за счет импорта большего количества сжиженного газа и перехода на большее количество трубопроводного газа из Норвегии и Азербайджана, а также за счет увеличения ветровой и солнечной энергии. Но этот план по-прежнему довольно расплывчат, и многие эксперты называют его невыполнимым. Он также встретил решительное сопротивление, особенно в Германии, которая потребляет больше всего российского газа, что составляет треть от общего годового потребления Германии.

В интервью Der Spiegel, опубликованном 22 апреля, канцлер Германии Олаф Шольц отметил, что Берлин в ближайшее время не может позволить себе прекратить поставки из России, заявив, что эмбарго на российский газ не только не положит конец кризису на Украине, но и может привести к «значительным последствиям, экономическому кризису, потере миллионов рабочих мест и закрытию заводов, которые больше никогда не откроются».

«Это будет иметь серьезные последствия для нашей страны, для всей Европы, а также серьезно повлияет на финансирование восстановления Украины. Поэтому я обязан сказать: мы не можем этого допустить», — добавил немецкий лидер.

Олаф Шольц Heinrich-Böll-Stiftung

Даже министр финансов США Джанет Йеллен заявила на этой неделе, что запрет на российские нефть и газ может нанести серьезный вред ЕС, в то время как «вопреки интуиции, на самом деле это может иметь очень небольшое негативное влияние на Россию», которая сможет найти покупателей в других местах.

«Европа явно должна уменьшить свою зависимость от России в части энергоносителей, но нам нужно быть осторожными, когда мы думаем о полном европейском запрете, скажем, на импорт нефти», — сказала Йеллен.

Джанет Йеллен Federalreserve

Единственный энергоноситель, от экспорта которого ЕС удалось в какой-то степени отказаться, — это уголь. Представитель министерства энергетики России Петр Бобылев сообщил Думе, что в последние месяцы экспорт угля по сравнению с прошлым годом сократился на 20%.

Официальные лица США и Европы настаивают на том, что в долгосрочной перспективе Путину не избежать катастрофических экономических последствий своих действий.

«В результате экономического кризиса, с которым столкнулась Россия, у Кремля останется меньше ресурсов для поддержки российской экономики, продолжения операции на Украине и проецирования власти в будущем», — заявил в понедельник заместитель министра финансов США Уолли Адейемо.

Уолли Адейемо U. S. Embassy New Delhi

Со временем это, возможно, так и будет. Администрация Байдена на этой неделе ввела дополнительные санкции в отношении российских банков и физических лиц после объявления 6 апреля о так называемых «блокирующих» санкциях в отношении Сбербанка и Альфа-банка, четвертого по величине банка России, замораживающих их активы и запрещающих любым американским фирмам работу с ними. Это означает, что 60% российских банковских активов теперь находятся под санкциями США, и Европа постепенно следует примеру Вашингтона.

Глава российского Центробанка Эльвира Набиуллина заявила 18 апреля, что нехватка технологий и других комплектующих скоро повлияет на ситуацию и что Россия «вступает в трудный период структурных изменений, связанных с санкциями». Эксперты ожидают серьезного сокращения кредита, доступного российским физическим и юридическим лицам в этом году, при сокращении экономики на 8-15%. В более долгосрочной перспективе, в нынешних условиях, некоторые экономисты прогнозируют, что объем экономики России может сократиться на одну пятую или более в следующие несколько лет.

Эльвира Набиуллина Дарья Драй © ИА REGNUM

Эта тенденция будет усиливаться по мере продолжения специальной военной операции. Западные и транснациональные компании в массовом порядке уходят из России или приостанавливают там свою деятельность, что составляет около 800 корпораций из 1200, работающих в России, согласно данным кампании Йельского университета по сокращению инвестиций в России. К ним относятся крупные торговые марки от IBM и Microsoft до Cargill, а также многие потребительские гиганты, такие как Kellogg’s, Nokia и Panasonic. Это, в свою очередь, вызвало то, что на этой неделе мэр Москвы Сергей Собянин признал серьезным кризисом безработицы, заявив в своем блоге, что «под риском потерять работу находятся порядка 200 000 человек» в столице.

«Если он приводит эти данные, то они должны быть в 10 раз больше», — заявил Джеффри Зонненфельд из Йельской школы менеджмента, возглавляющий кампанию по сокращению инвестиций Йельского университета. Зонненфельд сравнивает нынешнюю кампанию по изоляции России с бойкотом ЮАР в 1980-х годах, и не пользу РФ.

«Тогда из страны ушло 200 компаний. Сейчас их уходит в четыре раза больше», — сказал он.

Даже в ЕС активизировались попытки приостановить импорт основной статьи бюджета России: нефти. В середине марта гигантская судоходная группа Maersk заявила, что прекратила закупать российскую нефть из-за специальной военной операции России на Украине, тогда как в конце апреля Греция временно арестовала российский нефтяной танкер у острова Эвия.

«Великобритания, очевидно, полностью запретила импорт сырой нефти», — сказал аналитик в области энергетики Хейнс. — Страны, у которых есть долгосрочные контракты, по-прежнему будут их соблюдать, но они перестали покупать спотовую нефть».

Тем не менее на данный момент данные о доходах России говорят совсем о другом — о том, насколько разрозненна и неопределенна на самом деле международная реакция и насколько привлекательна российская нефть со скидкой в период роста цен на энергоносители и безудержной инфляции почти во всем мире. Нигде это не является более верным, чем на энергетических рынках. Согласно последним данным, экспорт российской нефти подскочил в первые несколько недель апреля, при этом Индия, Турция и Италия получили гораздо больше, а экспорт в остальные страны ЕС практически не изменился. В то время как Соединенные Штаты, Великобритания, Австралия и Канада полностью запретили импорт из России, большинство европейских стран во главе с Германией продолжают ее закупать.

Наибольший процентный прирост приходится на Индию, которая отказалась присоединиться к санкциям против России или осуждать Москву за ее действия на Украине. По словам эксперта Kpler Смита, воспользовавшись большими скидками, Индия только за последние два месяца приобрела $17 млн высококачественной нефти марки «Юралс» из России по сравнению с $12 млн за весь прошлый год. В прошлом Нью-Дели покупал нефть по большей части у производителей с Ближнего Востока и в Нигерии, но теперь он получает большую скидку от России.

Тем не менее потребление Индии все еще ничтожно мало по сравнению с европейским. По словам Смита, Турция увеличила импорт российской нефти на 200 тыс. баррелей в день в марте до 300 тыс. в апреле. Он добавил, что в апреле больше российской нефти стала потреблять и Италия, увеличив потребление со 100 тыс. баррелей в день до 300 тыс. Часть этой нефти направляется на нефтеперерабатывающие заводы в Европе, которые до сих пор частично принадлежат и контролируются Россией.

После начала операции России на Украине Путин заявил своей внутренней аудитории, что западные санкции отразятся на США и Европе только из-за огромного экспорта энергоносителей и сельскохозяйственных товаров из России, что вызывает инфляцию и экономические трудности на Западе. И действительно, такие опасения несколько сдерживали президента США Джо Байдена и до сих пор играли ключевую роль в дебатах европейских парламентов. Как заявила на этой неделе аналитик JPMorgan Наташа Канева, отказ от российской нефти вызовет все те экономические проблемы, которых опасаются Германия и другие страны ЕС, и, возможно, приведет к росту цен примерно на 65% со $110 до $185 за баррель.

Это может иметь разрушительные последствия для таких экономик, как у Германии, которая получает 25% своей нефти и 40% своего газа из России. Неудивительно, что активнее всего выжидательную позицию в решении энергетического вопроса занимает Берлин. Недавно министр финансов Германии Кристиан Линднер, похоже, отказался от обязательства, данного министром иностранных дел Анналеной Бербок, согласно которому импорт нефти прекратится к концу года, а за ним придет и отказ от газа.

«Мы должны набраться терпения», — сказал Линднер BBC. — Мы готовы полностью прекратить импорт энергоносителей из России, это всего лишь вопрос времени».

Кристиан Линднер Heinrich-Böll-Stiftung

Администрация Байдена настаивает на более жестком подходе, но по-прежнему опасается опередить немцев и ЕС, стремясь сохранить единство. Тем не менее политическое давление в Соединенных Штатах также в определенной степени сдерживает Байдена, когда дело доходит до введения санкций, которые задушат российский энергетический сектор.

«Это повышение цен на газ Владимиром Путиным», — объяснил Байден 21 апреля повышение цен на топливо в США.

Согласно недавним опросам, избиратели, как правило, соглашались с тем, что российский лидер и нефтяные компании несут большую часть вины, но они также склонны возлагать ответственность за проблемы в экономике на действующих лиц, и демократам грозит почти неизбежное поражение на предстоящих промежуточных выборах. При инфляции в 8,5% рейтинг одобрения Байдена упал до 33% в проведенном в апреле опросе Университета Куиннипиак.

Кремлю также удалось организовать новый мощный — и не находящийся под санкциями — банковский центр в Газпромбанке, финансовом подразделении российского энергетического гиганта Газпром. По словам высокопоставленных американских и международных чиновников, Москва оказывает давление на европейские и другие страны, чтобы они вносили платежи в долларах в Газпромбанк и получали взамен рубли.

А благодаря ловким манипуляциям Набиуллиной, которая повысила ставки и ввела валютный контроль, не позволяющий россиянам вывозить деньги из страны, курс рубля находится примерно на том же уровне, что и в феврале. Правительство также ввело требование, согласно которому 80% твердой валюты от экспорта должно продаваться через уполномоченные банки, в частности Газпромбанк. Инфляция в России быстро растет, цены вырастают более чем двузначными числами, но, по разным оценкам, к концу года она может не превысить 25%.

«Из-за того, что санкции были введены только в отношении некоторых банков — как это имеет место сейчас — экспорт энергоносителей из России продолжается, сохраняя профицит счета текущих операций и быстрое накопление иностранных активов России», — говорится в отчете Института международных финансов.

«Иными словами, существующие санкции подстегивают накопление иностранных активов, а не останавливают его. Только энергетическое эмбарго или санкции против всех банков сделают это», — добавили эксперты.

Для Путина самая неотложная финансовая проблема заключается в том, что Россия вскоре может объявить дефолт по своему внешнему долгу впервые со времен большевистской революции 1918 года, пропустив крайний срок 4 апреля для выплаты в долларах. Стране предоставлен льготный период, но даже если она объявит дефолт по суверенному долгу в размере $60 млрд, что вынудит иностранных кредиторов повысить ставки, России уже запрещено брать международные займы, и она может долгое время финансировать себя за счет доходов от энергетики. Санкции уже заморозили вторичный рынок торгов российскими облигациями. Тем не менее на пресс-конференции 22 апреля экономист Международного валютного фонда Альфред Каммер заявил, что «хотя у России на данном этапе нет никаких потребностей в рыночном финансировании», ее корпорации обременены непогашенным долгом в размере более $400 млрд и будут испытывать трудности с сохранением кредита в долгосрочной перспективе. Это давление может в конечном счете вынудить Путина потребовать мира раньше, чем он того хочет.

Между тем остаются сомнения относительно того, сколько международных компаний намерено уйти из России. Некоторые крупные американские компании, такие как International Paper и Koch Industries, продолжают работать там, как и множество европейских, индийских и китайских корпораций, включая немецкого сталелитейного гиганта Thyssenkrupp. По словам Зонненфельда из Йельского университета, многие используют уловки, чтобы избежать публичного осуждения. Некоторые секторы, такие как фармацевтические гиганты, утверждают, что они поставляют в Россию самые необходимые лекарства, хотя во многих случаях они по-прежнему продают лекарства, отпускаемые без рецепта.

Зонненфельд подчеркнул, что другие, в том числе несколько американских продовольственных компаний, используют оправдание, что они продают «необходимые пищевые продукты», хотя на самом деле многие продукты — это просто закуски. В целом бизнес в России продолжают вести около 400 транснациональных корпораций, хотя некоторые говорят, что они откладывают будущие запланированные инвестиции, разработки и маркетинг или несколько сокращают операции.

Другие компании уже пытаются обойти запрет администрации Байдена на инвестиции в Россию с помощью юридических махинаций.

«Чертовски неприятно видеть, что там, где существуют экономические санкции в отношении будущих инвестиций, некоторые компании пытаются обмануть внутреннее регулирующее давление, заявляя, например, что это не новое заводское оборудование, а мы просто ремонтируем», — продолжил Зонненфельд.

Для Путина самый большой вопрос в будущем будет заключаться в том, сможет ли он адаптировать свою экономику к длительной изоляции. Другие экономики, столкнувшиеся с такой же мертвой хваткой, как, например, иранская, сделали это, и Москва может долгое время поддерживать работу своих банков за счет субсидий от продажи энергоносителей, если они станут технически неплатежеспособными. Россия, в отличие от Ирана, не сталкивалась с почти полным удушением своего экспорта энергоресурсов. Но отказ от западного импорта потребительских товаров, производственных материалов и деталей, а также все большая нагрузка на российские финансы в конечном счете нанесут серьезный ущерб экономике. И если безработица резко возрастет, это может поставить российскую власть перед проблемой, с которой она еще не сталкивалась: выживание системы.