Санкт-Петербург, 25 апреля, 2022, 15:22 — ИА Регнум. В период майских праздников 2022 года между Санкт-Петербургом и Москвой будет ходить больше пассажирских поездов. Об увеличении частоты рейсов 25 апреля сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги (ОЖД).

Дарья Драй ИА REGNUM Поезд на Московском вокзале Петербурга

Часть дополнительных поездов начнёт осуществлять перевозку пассажиров уже с 28 апреля. Большая часть будет назначена в период с 1 по 5 мая.

Также дополнительные поезда пустят и после первомайских праздников. Они будут приурочены к выходным по случаю Дня Победы. Среди них есть и рейсы «Сапсанов» (№ 763 — 766).

«Таким образом, 10 мая между Москвой и Санкт-Петербургом «Сапсаны» совершат 34 рейса в одни сутки», — сообщили в пресс-службе РЖД.

Отметим, что самый дешёвый билет до Москвы на 1 мая в плацкартном вагоне обойдётся пассажиру в 1851 рубль, в купе — в 2303 рубля.