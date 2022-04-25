Москва, 25 апреля, 2022, 15:12 — ИА Регнум. Запад пытается, но не может расколоть российское общество, заявил 25 апреля президент России Владимир Путин.

Kremlin.ru Владимир Путин

На расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры президент рассказал, что, к удивлению руководства Российской Федерации, высокопоставленные дипломаты США и Евросоюза призывают украинских сателлитов приложить все возможности для победы над Россией.

«Но по мере осознания того, что это невозможно, на первый план выходит другая задача – расколоть российское общество, разрушить Россию изнутри. Но и здесь заминка – не получается», — сказал президент.

Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Путин рассказал о раскрытии террористической группы, готовившей нападения на известных российских журналистов.