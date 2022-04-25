Москва, , 15:11 — REGNUM Платформу для импортозамещения программ и оборудования, предназначенную для всех видов российского бизнеса, запустила платформа СберКорус. Об этом сообщает пресс-служба Сбербанка.

Импортозамещение Www.ank72.ru/

Отмечается, что в течение первых месяцев 2022 года СберКорус завершил 11 комплексных проектов внедрения отечественного программного обеспечения и поставки оборудования российского производства в крупнейших компаниях нашей страны. При этом общая сумма проектов превысила 150 млн руб.

Также уточняется, что на новой платформе собраны российские аналоги большинства распространенных видов оборудования и программ для всех видов бизнеса. Благодаря этому любая компания может собрать индивидуальный портфель программ и организовать комплексное единовременное внедрение необходимого софта и оборудования.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что все права российских предпринимателей необходимо соблюдать и создавать для них благоприятные условия работы, но если кто-то идет на «закулисные сговоры, надо это пресекать».