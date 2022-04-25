Москва, , 15:10 — REGNUM В настоящее время нет необходимости повышать ключевую ставку Банка России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 апреля заявил профессор департамента банковского дела и финансовых рынков финансового университета при правительстве РФ Алим Фиапшев.

Банк России Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Сохранение ставки на действующем уровне не отвечает интересам поддержки развития экономики и борьбы с инфляцией, импульсы которой главным образом исходят из немонетарной сферы, — сказал Фиапшев. — Необходимости в повышении ставки сейчас также нет. Высокая и временами ускоряющаяся инфляция не может служить основанием для таких решений. Состояние всего финансового рынка, соображения финансовой стабильности, которой регулятор уже смог добиться, также исключают эту необходимость».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Фиапшев объяснил, почему экономике РФ нужно понижение ключевой ставки Банка России.

Читайте ранее в этом сюжете: Экономике РФ необходимо снижение ключевой ставки ЦБ – профессор Фиапшев