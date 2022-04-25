Вологда, , 15:08 — REGNUM В тридцати школах Вологодской области сегодня, 25 апреля, состоялась церемония поднятия флага РФ. Об этом в ходе оперативного совещания сообщил губернатор Олег Кувшинников, передает кореспондент ИА REGNUM.

Церемония поднятия флага в вологодской школе https://t.me/KuvshinnikovLive

«Каждый гражданин России должен знать текст гимна, цвета флага и их обозначение, герб. Поднятие флага – миссия ответственная и почетная. Делать это будут особо отличившиеся в учебе, спорте, искусстве, науке ребята. Сегодня акция прошла в 30 школах Вологодчины», — заявил глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, церемония исполнения гимна для школьников Ленобласти будет добровольной.