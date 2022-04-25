Дарфур, , 15:12 — REGNUM Боевые действия начались в регионе Дарфур на западе Судана. Об этом 25 апреля сообщает Al-Hadath со ссылкой на профильные органы ООН.

Повстанцы. Судан Kalou Kaka

По последним данным, в ходе столкновений между двумя племенами погибли 168 человек.

Журналисты отмечают, что причиной конфликта послужили столкновения между местным арабским населением и племенем масалит. В четверг, 28 апреля, в локальном столкновении были убиты двое арабов. На следующий день боевики арабских племён совершили серию нападений на деревни масалитов.

24 апреля в регионе начались полномасштабные боевые действия, которые продолжаются до настоящего времени.

Местные СМИ сообщают, что власти Судана намерены направить на подавление беспорядков армейские подразделения.