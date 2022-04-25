Кабул, 25 апреля 2022, 15:06 — REGNUM Абдул Рауф, ребёнок из провинции Балх, спустя два года плена, был освобождён талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) из лап похитителей и передан своей семье. Об этом сообщает Ariana News.

Афганистан
Афганистан
(сс) Olgamielnikiewicz

Его отец заявил, что не платил выкуп за освобождение сына. После освобождения Абдул Рауфа талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в свою очередь заявили, что ряд участников похищения арестован, а процесс ареста остальных продолжается.

Инамулла Самангани, заместитель официального представителя талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), выступил с заявлением, в котором утверждается, что операция талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по спасению Абдул Рауфа началась около 20 дней назад, и что мальчик был освобождён после того, как несколько похитителей были убиты, а другие задержаны.

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«Операция по преследованию и задержанию других преступников всё ещё продолжается, и с окончанием этой операции виновные будут преданы исламскому суду», — добавил он.

Напомним, десятилетний Абдул Рауф был похищен неизвестными в Мазари-Шарифе в середине 2020 года.