Кабул, , 15:06 — REGNUM Абдул Рауф, ребёнок из провинции Балх, спустя два года плена, был освобождён талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) из лап похитителей и передан своей семье. Об этом сообщает Ariana News.

Афганистан (сс) Olgamielnikiewicz

Его отец заявил, что не платил выкуп за освобождение сына. После освобождения Абдул Рауфа талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в свою очередь заявили, что ряд участников похищения арестован, а процесс ареста остальных продолжается.

Инамулла Самангани, заместитель официального представителя талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), выступил с заявлением, в котором утверждается, что операция талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по спасению Абдул Рауфа началась около 20 дней назад, и что мальчик был освобождён после того, как несколько похитителей были убиты, а другие задержаны.

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«Операция по преследованию и задержанию других преступников всё ещё продолжается, и с окончанием этой операции виновные будут преданы исламскому суду», — добавил он.

Напомним, десятилетний Абдул Рауф был похищен неизвестными в Мазари-Шарифе в середине 2020 года.