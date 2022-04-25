Вашингтон, , 15:06 — REGNUM Актёр Джаред Падалеки, известный по роли Сэма Винчестера в сериале «Сверхъестественное», восстанавливается после автомобильной аварии. Об этом заявил его коллега Дженсен Эклс, передаёт 25 апреля The Independent.

Джаред Падалеки Скриншот видео в YouTube

Как отмечает издание, Падалеки должен был присутствовать на встрече с фанатами шоу, однако не появился на мероприятии. Эклс объяснил поклонникам, что его партнёр по сериалу не смог приехать после того, как попал в аварию, . «Он посылает свою любовь. Я говорил с ним вчера. Ему грустно, что он не может быть здесь… Он не был за рулем. Он был на пассажирском сиденье, и ему повезло, что он выжил», — поделился Эклс.

ИА REGNUM напоминает, что сериал «Сверхъестественное» состоял из 15 сезонов, которые выходили в период с 2005 по 2020 годы. Джаред Падалеки и Дженсен Эклс сыграли двух братьев Сэма и Дина Винчестеров, которые охотились на нечисть и исследовали паранормальные явления.

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