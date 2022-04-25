Москва, 25 апреля, 2022, 15:03 — ИА Регнум. Цены на энергоносители в Европе и, в частности, в ФРГ стали сильно сказываться на потребителе, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев.

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«В марте 2022 года власти Германии заплатили в среднем от 42% до 62,6% больше за топливо, чем в 2021 году.

Еще в феврале газ подорожал на 256,5%, а цены на энергоносители стали сильно сказываться на потребителе.

Тарифы на энергию по стране в среднем выросли на 20%, цены на газ уже на 42%. Уже более 1000 компаний стоят перед неизбежностью менять бизнес, так как с новым ростом цен экспорт даже качественный продукции не будет так привлекателен.

И тому пример как сильное падения индекса производительности в производстве, так и немецкий экспорт в Россию, который уже снизился на 60%.

Автомобильный рынок во всем мире переживает падение из-за удорожания самих машин и отсутствия деталей.

В итоге индустрия и производство значительно теряет конкурентоспособность по всем фронтам.

Россия долгое время была стратегическим системно важным партнером и ключевым рынком», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, около 40% компаний в ФРГ ощутили последствия резкого роста цен на энергоносители.

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