Сеул, 25 апреля, 2022, 15:04 — ИА Регнум. Избранный президент Южной Кореи Юн Сок Ёль будет ездить в новый офис из своего частного дома на протяжении месяца после своей инаугурации, пока его официальная резиденция не будет отремонтирована. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на официальных лиц.

대한민국 대법원 Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль

Сообщается, что избранный президент решил переделать резиденцию министра иностранных дел Южной Кореи в официальную резиденцию президента в соответствии с планом по переносу офиса главы государства из Голубого дома в центр Сеула.

Известно, что ремонтные работы в резиденции главы внешнеполитического ведомства, расположенной в районе Ханнам-дон, начнутся во время инаугурации Юн Сок Ёля, то есть 10 мая. Ожидается, что работы продлятся около месяца. В связи с этим Юн Сок Ёль планирует добираться до своего нового офиса из своего частного дома, расположенного в районе Сочо-дон.

Предполагается, что поездки избранного президента на работу могут усугубить заторы на дорогах, так как дороги для его кортежа будут перекрыты.