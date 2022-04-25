Грозный, 25 апреля, 2022, 15:03 — ИА Регнум. В Чечне в преддверие мусульманского праздника Ураза-байрам оказана материальная поддержка малоимущим семьям. Региональный общественный фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова провел очередную акцию по раздаче денежных средств. Только в Грозном было роздано более 23 млн рублей, сообщили в пресс-службе мэрии.

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«Более 1500 остронуждающихся семей получили по 15 тысяч рублей. Денежные конверты по адресам доставили сотрудники районных префектур», — говорится в сообщении.

Жители региона отозвались на такую поддержку в адрес главы фонда Аймани Кадыровой словами искренней благодарности. Напомним, в начале апреля 2022 года в Грозном прошла благотворительная акция от Регионального общественного фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова — более 7800 остронуждающихся семей города получили по 20 тысяч рублей.

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