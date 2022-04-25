Чебоксары, , 15:03 — REGNUM В столице Чувашии выясняют обстоятельства ДТП с участием трактора. В результате один человек пострадал, сообщает УМВД по городу Чебоксары.

Трактор Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным ведомства, ДТП произошло 25 апреля около 14 часов возле одного из домов улице Орлова. Предварительно полиция установила, что тракторист не заметил 57-летнюю женщину, которая шла по нерегулируемому пешеходному переходу. Женщину госпитализировали.

Госавтоинспекция города Чебоксары разбирается в обстоятельствах произошедшего и просит жителей быть предельно внимательными на дорогах.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 апреля возле одного из дачных посёлков на Ядринском шоссе вылетела в кювет с талыми водами и ушла под воду иномарка «Шевроле Авео». Спасатели разбили окно и помогли выбраться из салона женщине-водителю и её несовершеннолетней дочери.

Подробнее: Иномарка в Чувашии вылетела в кювет и ушла под воду