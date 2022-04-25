Чебоксары, 25 апреля, 2022, 15:03 — ИА Регнум. В столице Чувашии выясняют обстоятельства ДТП с участием трактора. В результате один человек пострадал, сообщает УМВД по городу Чебоксары.

Иван Шилов ИА REGNUM Трактор

По данным ведомства, ДТП произошло 25 апреля около 14 часов возле одного из домов улице Орлова. Предварительно полиция установила, что тракторист не заметил 57-летнюю женщину, которая шла по нерегулируемому пешеходному переходу. Женщину госпитализировали.

Госавтоинспекция города Чебоксары разбирается в обстоятельствах произошедшего и просит жителей быть предельно внимательными на дорогах.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 апреля возле одного из дачных посёлков на Ядринском шоссе вылетела в кювет с талыми водами и ушла под воду иномарка «Шевроле Авео». Спасатели разбили окно и помогли выбраться из салона женщине-водителю и её несовершеннолетней дочери.

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