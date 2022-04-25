Вашингтон, , 15:05 — REGNUM Кинокомикс «Флэш» получит камео нескольких известных супергероев. Об этом сообщило издание TMZ вечером 24 апреля.

Кадр из сериала «Флэш» Скриншот YouTube

Так, в картине появятся Супермен в исполнении Кристофера Рива, а также Бэтмен в образе Адама Уэста. Отмечается, что оба актёра будут представлены в фильме с помощью компьютерной графики, поскольку ни одного из них уже нет в живых.

Напомним, что премьера «Флэша» запланирована на июнь 2023 года. Состоится ли релиз ленты в России — неизвестно.

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