Вашингтон, 25 апреля, 2022, 15:05 — ИА Регнум. Кинокомикс «Флэш» получит камео нескольких известных супергероев. Об этом сообщило издание TMZ вечером 24 апреля.

Скриншот YouTube Кадр из сериала «Флэш»

Так, в картине появятся Супермен в исполнении Кристофера Рива, а также Бэтмен в образе Адама Уэста. Отмечается, что оба актёра будут представлены в фильме с помощью компьютерной графики, поскольку ни одного из них уже нет в живых.

Напомним, что премьера «Флэша» запланирована на июнь 2023 года. Состоится ли релиз ленты в России — неизвестно.