В фильме «Флэш» появятся Супермен и Бэтмен
Вашингтон, 25 апреля, 2022, 15:05 — ИА Регнум. Кинокомикс «Флэш» получит камео нескольких известных супергероев. Об этом сообщило издание TMZ вечером 24 апреля.
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Кадр из сериала «Флэш»
Так, в картине появятся Супермен в исполнении Кристофера Рива, а также Бэтмен в образе Адама Уэста. Отмечается, что оба актёра будут представлены в фильме с помощью компьютерной графики, поскольку ни одного из них уже нет в живых.
Напомним, что премьера «Флэша» запланирована на июнь 2023 года. Состоится ли релиз ленты в России — неизвестно.