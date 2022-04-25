Ярославль, 25 апреля, 2022, 15:06 — ИА Регнум. Почти 100 предприятий Ярославской области воспользовались мерами поддержки от властей. Об этом в своём телеграм-канале сообщил глава региона Михаил Евраев.

Телеграм-канал Михаил Евраева Предприятие

«Ярославские предприниматели активно пользуются антикризисными программами. За месяц почти 100 предприятий региона получили более 2,7 миллиарда рублей на льготных условиях. В том числе на свои инвестиционные проекты. Малый и средний бизнес также пользуется и кредитными каникулами», — рассказал Евраев.

Сейчас помощь предпринимателям оказывает Фонд регионального развития и поддержки предпринимательства. Туда бизнес может обратиться за получением льготных кредитов.