Джакарта, , 15:01 — REGNUM Гражданин Индонезии, который 111 дней пребывал в заложниках в Йемене, вернется домой, сообщает CNN Indonesia.

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«25 апреля 2022 года экипаж корабля благополучно прибыл в Джакарту после задержания в Йемене на 111 дней», — говорится в сообщении министерства иностранных дел Индонезии.

Весь экипаж был задержан в водах Йемена, 3 января.

По данным министерства иностранных дел Индонезии, индонезийский гражданин был старшим офицером, работающим на судне под флагом Объединенных Арабских Эмиратов.