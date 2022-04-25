В Йемене освободили индонезийского заложника
Джакарта, 25 апреля, 2022, 15:01 — ИА Регнум. Гражданин Индонезии, который 111 дней пребывал в заложниках в Йемене, вернется домой, сообщает CNN Indonesia.
Kaluganews.ru
В Индонезии
«25 апреля 2022 года экипаж корабля благополучно прибыл в Джакарту после задержания в Йемене на 111 дней», — говорится в сообщении министерства иностранных дел Индонезии.
Весь экипаж был задержан в водах Йемена, 3 января.
По данным министерства иностранных дел Индонезии, индонезийский гражданин был старшим офицером, работающим на судне под флагом Объединенных Арабских Эмиратов.