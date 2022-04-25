Вашингтон, 25 апреля 2022, 15:01 — REGNUM До 33%, что является рекордно низким показателем, дошел уровень одобрения деятельности президента США Джо Байдена среди американцев. Это 25 апреля следует из данных опроса университета Quinnipiac University.
Исследование было проведено 13 апреля и в ходе него еще 54% респондентов высказались о деятельности нынешнего американского лидера отрицательно.
При этом отмечается, что год назад положительно деятельность Байдена оценивали 48% жителей США. Также такой низкий уровень поддержки стал наиболее маленьким в истории и побил предыдущий антирекорд, который принадлежал предшественнику Байдена — Дональду Трампу.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что подавляющее большинство жителей зарубежных стран выступает против возможного участия их страны в военном конфликте России и Украины.