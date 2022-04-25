Вашингтон, 25 апреля, 2022, 15:01 — ИА Регнум. До 33%, что является рекордно низким показателем, дошел уровень одобрения деятельности президента США Джо Байдена среди американцев. Это 25 апреля следует из данных опроса университета Quinnipiac University.

Gage Skidmore Джо Байден

Исследование было проведено 13 апреля и в ходе него еще 54% респондентов высказались о деятельности нынешнего американского лидера отрицательно.

При этом отмечается, что год назад положительно деятельность Байдена оценивали 48% жителей США. Также такой низкий уровень поддержки стал наиболее маленьким в истории и побил предыдущий антирекорд, который принадлежал предшественнику Байдена — Дональду Трампу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что подавляющее большинство жителей зарубежных стран выступает против возможного участия их страны в военном конфликте России и Украины.