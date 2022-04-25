Краснодар, , 15:00 — REGNUM На Кубани суд вынес приговор по уголовному делу о гибели пятилетней девочки, сообщили 25 апреля в пресс-службе СУ СКР по региону. Виновным признан 41-летний мужчина

Суд

Как установлено судом и следствием, вечером 2 марта 2021 года подсудимый на автомобиле КамАЗ осуществлял доставку перегноя во двор частного дома в станице Старомышастовской Донского района.

Во время выгрузки смеси во дворе рядом с грузовиком гуляла пятилетняя дочь хозяина дома. Подсудимый не убедился в отсутствии посторонних в зоне выгрузки и сгрузил грунт, засыпав ребёнка. Девочка погибла, задохнувшись под завалом земляной смеси.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде года исправительных работ с удержанием 5% заработка в доход государства. Приговор в законную силу не вступил.