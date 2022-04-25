Москва, , 15:00 — REGNUM В настоящее время вероятность снижения ключевой ставки Банка России очень велика. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 апреля заявил профессор департамента банковского дела и финансовых рынков финансового университета при правительстве РФ Алим Фиапшев.

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«Вероятность снижения ставки большая, о чем свидетельствуют высказывания руководства регулятора, крупнейших российских кредитных организаций и представителей экспертного сообщества. В предшествующие периоды такие прогнозы оправдывались, — сказал Фиапшев. — Очевидно, что снижение ключевой ставки необходимо российской экономике. Замедление экономической и инвестиционной активности – основная проблема российской экономики, и отчасти ее можно решить повышением доступности кредита за счет снижения ключевой ставки. Но и ее новый предполагаемый уровень следует оценить как достаточно высокий для того, чтобы решить упомянутую здесь проблему».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что на очередном заседании Банк России снизит ключевую ставку до 15-16%.

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